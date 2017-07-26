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Инспектор охотнадзора пострадал в погоне с «блатными» браконьерами

Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Инцидент, в результате которого пострадал инспектор охотнадзора, произошел в ночь с 24 на 25 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО "Амурский тигр". ЧП произошло в Пограничном районе края. 

В охотнадзор поступил сигнал об охоте с автомобиля с применением осветительных приборов, что категорически запрещено законом. Оперативно прибывшим на место сотрудникам ведомства с помощью тепловизора удалось обнаружить браконьеров, которые к тому моменту уже загружали тушу косули, охота на которую в этот период времени запрещена, в автомобиль. 

Увидев инспекторов, нарушители бросились наутек. Но дорогу перекрыла ГИБДД.

Инспекторы приблизились к машине браконьеров, но находившегося за рулем сотрудника надзорного органа злоумышленники ослепили лучом прожектора. Автомобиль не вошел в поворот и несколько раз перевернулся. Нарушители скрылись с места преступления.

Инспекторы ГИБДД остановили браконьеров, однако косули в машине уже не было. По дороге преступники избавились от тела животного. На карабин, который был обнаружен в салоне авто, документы были. Поэтому сотрудники полиции, не разобравшись в ситуации, отпустили браконьеров.

- Пострадавший инспектор - один из лидеров службы охотнадзора. Сейчас самое главное, чтобы Николай Анатольевич быстро поправился. Со своей стороны, мы окажем ему всяческую помощь. Очень бы хотелось, чтобы данный случай не остался безнаказанным. Факт специального ослепления водителя мощным источником света должен стать предметом разбирательств, в результате которых сотрудники полиции обязаны установить виновных. Тем не менее, скрывшиеся от охотнадзора, граждане группой лиц совершили охоту в ночное время суток с применением осветительных приборов, что образует состав преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Напомню, что по этой части статьи возможно реальное лишение свободы и конфискация имущества, в данном случае автомобиля и карабина. Номер автомобиля известен, тем более данный автомобиль останавливали сотрудники полиции, значит по логике вещей у полиции не должно возникнуть трудностей в выявлении виновных и привлечения их к ответственности. Понимаем, что нарушители люди «не простые», но перед законом должны быть все равны, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

На данный момент инспектор охотнадзора находится в больнице в тяжелом состоянии. В ГИБДД по данному случаю заведено административное дело.

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