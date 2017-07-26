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Общество

Тротуар на Светланской восстановят к октябрю

Пока он создаёт большие проблемы для пешеходов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Тротуар на улице Светланская во Владивостоке превращается в полосу препятствий. Как сообщил на пресс-конференции во Владивостоке Леонид Вильчинский – первый заместитель главы города - начальник управления дорог и благоустройства городской администрации, ремонт приостановлен по причине отсутствия брусчатки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Что я могу сказать, это издержки, с которыми нужно смириться, - заявил Леонид Вильчинский. - На данный момент тротуар забетонирован, но из-за отсутствия брусчатки мы не можем завершить ремонт. К октябрю планируется завершение ремонта дорог и проведение масштабных работ по укреплению подпорных стен».

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