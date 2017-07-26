Новый том о роде Янковских «Шорохи прошлого» презентовал «Рубеж»

Такими сокращениями писали письма в прошлом веке

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Кажется, какая-то абракадабра. Но такими сокращениями писали письма в прошлом веке.

Расшифровывать их краеведу Елене Сергеевой пришлось почти 3 года. Чтобы собрать около 200 архивных фотографий, старые письма, и раннее творчество для книги «Шорохи прошлого» о семьи Янковских, пришлось лететь на берега Калифорнии к потомку основателей рода — Орру Чистякову-Янковскому. Теперь Орр и сам прилетел во Владивосток специально на презентацию семейного сокровища, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал.