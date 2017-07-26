Ревнивый стрелок из Владивостока попытался вскрыть себе вены

Мужчину отпустили под подписку о невыезде

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, устроивший перестрелку на улице Бурачка во Владивостоке, попытался вскрыть себе вены, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, мужчина оказался в полиции после того, как 22 июля устроил перестрелку из ревности.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, "22 июля сотрудники отдела полиции № 2 Первомайского района Владивостока задержали 29-летнего местного жителя, который в результате конфликта выстрелил из травматического пистолета в знакомого во дворе дома на улице Бурачека. Мужчину доставили в отдел полиции.

В ходе осмотра у него были обнаружены поверхностные резаные раны рук. Полицейские вызвали бригаду медиков. Прибывшие врачи заключили, что повреждения не опасны для жизни и здоровья, оказали задержанному необходимую помощь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении".