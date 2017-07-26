Вырванные аккумуляторы и клемы — серьезные повреждения для инвалидного кресла. Жительница Владивостока с тяжелой формой инвалидности Ольга Лебедева, отправилась на лечение в санаторий Анапы через Москву. В аэропорту «Внуково» во время погрузки инвалидное кресло серьезно повредили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Сломали инвалидную коляску или судьбу
Авиакомпания приносит искренние извинения по факту произошедшей ситуацииВладивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.
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