Сломали инвалидную коляску или судьбу

Авиакомпания приносит искренние извинения по факту произошедшей ситуации

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Вырванные аккумуляторы и клемы — серьезные повреждения для инвалидного кресла. Жительница Владивостока с тяжелой формой инвалидности Ольга Лебедева, отправилась на лечение в санаторий Анапы через Москву. В аэропорту «Внуково» во время погрузки инвалидное кресло серьезно повредили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.