Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке

Восстановительные работы ориентировочно продлятся до 17 часов

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 июля, Ленинский район Владивостока остался без света и воды, сообщает корреспондент РИА VladNews. По предварительной информации, причиной аварии стала запутавшаяся в электропроводах птица.

С 10 часов утра энергетики пытаются восстановить электроснабжение. Как рассказывают жители района, в электропроводах застряла птица, которая после сгорела. Также в домах отсутствует и горячая вода.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в управляющей компании, необходима замена большого участка проводов.

"Восстановительные работы ориентировочно продлятся до 17-00", - сказал собеседник агентства.

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