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Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке

Восстановительные работы ориентировочно продлятся до 17 часов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 июля, Ленинский район Владивостока остался без света и воды, сообщает корреспондент РИА VladNews. По предварительной информации, причиной аварии стала запутавшаяся в электропроводах птица.

С 10 часов утра энергетики пытаются восстановить электроснабжение. Как рассказывают жители района, в электропроводах застряла птица, которая после сгорела. Также в домах отсутствует и горячая вода.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в управляющей компании, необходима замена большого участка проводов. 

"Восстановительные работы ориентировочно продлятся до 17-00", - сказал собеседник агентства. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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