Во Владивостоке из окна на 13 этаже выпал мужчина

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке из окна выпал мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Ленинском районе городе. По предварительной информации, из окна, расположенного на 13 этаже жилого дома, выпал мужчина. Сначала он упал на припаркованный под домом автомобиль, а после приземлился на асфальт.

Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть мужчины. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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