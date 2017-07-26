В Приморье нашли нарушения в перевозке детей школьными автобусами

Потенциальную опасность нашли сотрудники прокуратуры в перевозке детей школьными автобусами двух школ города Лесозаводск Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
В ходе проверки было установлено, что весной 2017 года директорами двух школ городского округа к перевозке детей школьными автобусами были допущены водители, которые не прошли в установленный законом срок обязательный медосмотр.
Руководителю управления образования города было внесено представление об устранении нарушений закона.
В отношении директоров школ возбуждены административные дела.
В настоящее время перевозка детей этими водителями не осуществляется.