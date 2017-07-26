Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический»

Срок сдачи – 1 квартал 2019 года

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Компания – застройщик «Ренессанс Актив» дарит летние скидки всем покупателям квартир в новом жилом комплексе «Академический», строящемся в районе остановки «Академгородок», буквально в 4 минутах движения от остановки «Фабрика Заря».

Скидки предоставляются в размере:

— На приобретение однокомнатной квартиры – скидка 150 000 рублей (при заключении договора долевого участия до 31 августа 2017г.)

— На приобретение двухкомнатной квартиры – 200 000 рублей (при заключении договора долевого участия до 31 августа 2017г.)

В случае приобретения двух и более квартир скидки суммируются, а объединение квартир покупатель получает в подарок от застройщика.

Скидки действуют как при 100%-ой оплате, так и при покупке в рассрочку от застройщика или ипотеку.

Срок сдачи нового жилого комплекса – 1 квартал 2019 года.

Подробнее узнать о жилом комплексе «Академический», а также задать другие интересующие вопросы можно по телефону: 8 (423) 201-7-201, 278-80-78 или на официальном сайте жилого комплекса www.academvl.ru

Застройщик «Ренессанс Актив» на рынке с 2014 года, компанией в срок введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов в бухте Патрокл и муниципальный детский сад по ул. Маковского.