Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье

Три руководителя лагерей получили прокурорские представления

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Три загородных детских лагеря в городе Артем Приморского края наказали за антисанитарию: в пищеблоках организаций были обнаружены подгнившие овощи и грязные сухофрукты для компота, а в аптечках - просроченные лекарства и нарушения температурного режима хранения лекарств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Руководителям лагерей внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

Также по результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).