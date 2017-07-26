Во Владивостоке будут судить злостную мать-кукушку

Женщина уже несколько раз несла уголовную ответственность за неуплату алиментов

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Прокуратурой Советского района Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы- по статье 157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По версии следствия, местная жительница, в 2012 году лишенная родительских прав в отношении дочери с взысканием алиментов в сумме четверти дохода на содержание дочери, хронически не платит алименты.

Отметим, что женщина была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка: нерадивая мать воспитывала дочь в антисанитарии, неоднократно на теле девочки наблюдались синяки и кровоподтеки, в доме часто отсутствовали продукты, игрушки и одежда для ребенка.

После того, как суд лишил ее родительских прав, женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов (судимости в настоящее время уже погашены), однако, несмотря на это продолжает уклонятся от уплаты средств на содержание дочери.

Задолженность в размере более 465 тысяч рублей не погасила, продолжает умышленно злостно уклоняться от уплаты средств на содержание несовершеннолетней.

Материалы дела переданы в суд.