Таинственные яйца задержаны в Приморье

Товар был изъят прямо на трассе и позднее будет уничтожен

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В Приморье пресечена перевозка партии яиц без сопроводительных документов; опасная продукция изъята из оборота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

На 41-м километре автодороги Артём-Находка-порт Восточный инспектор ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль. При осмотре автомашины выяснилось, что водитель везёт в один из продуктовых магазинов Владивостока коробку куриных яиц первой категории (360 штук) без ветеринарных сопроводительных документов.

Поскольку у стражей порядка не было способа проверить происхождение продукции, то подозрительный груз решено было арестовать и поместить на ответственное хранение. На водителя составили административный протокол. По статье 10.8 КоАП РФ ему грозит штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

По причине отсутствия сопроводительных документов продукция была признана некачественной и опасной, поэтому Управление Россельхознадзора выписало предписание её уничтожить или утилизировать.