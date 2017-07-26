Ответственность за сгоревшие села возложат на невнимательных приморцев

Закон определит ответственность за противопожарное состояние земельных участков

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

На июльской сессии ЗакСобрания были рассмотрены в первом чтении поправки в закон «О пожарной безопасности в Приморском крае», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Изменения в законе позволят конкретизировать ответственность гражданина за противопожарное состояние земельного участка, которым он владеет:

- Важно, что закон дополняется таким понятием, как «земельный участок», - отметил заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Александр Лось. – Это значит, что на собственника земельного участка возлагается дополнительная ответственность за содержание его в таком состоянии, которое не станет причиной чрезвычайной ситуации. Три года назад половина села Амгу сгорела из-за того, что человек развел на своей придомовой территории костер. Сильный ветер разнес огонь, в результате сгорело много домов. Таким образом, поправки в закон позволят контролирующим органам спрашивать с людей за противопожарное состояние земельных участков.

Кроме того, изменения в закон затронули вопросы противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности. В частности, порядок, виды, сроки обучения людей мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ дополнительного профессионального образования (пожарно-технического минимума).