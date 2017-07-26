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Приморские депутаты решают, как лишиться зарплаты

Региональный парламент уточняет положения краевого закона "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Приморские законодатели уточняют положения краевого закона "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края". Законопроект был поддержан в первом чтении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

- Не является секретом, что очень часто под встречи депутатов со своими избирателями маскируют различные митинги и акции протеста, поскольку законодательство в отношении общественных мероприятий достаточно суровое. Поэтому федеральный законодатель меняет федеральный закон в этой части, и мы приводим в соответствие и наш закон, - сказал депутат Дмитрий Новиков.

Законопроект, в частности, предусматривает, что встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях. При этом их проведение не должно повлечь за собой нарушение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств. Уведомление органов исполнительной власти субъекта РФ или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется, но депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

В соответствии с проектом закона, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов всех уровней власти с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Второй блок изменений в краевой закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" подготовлены по результатам правоприменительной практики.

Для депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, и лично не участвующих без уважительных причин в работе краевого парламента, предлагается установить ответственность в виде уменьшения ежемесячного денежного содержания на одну шестую за каждое пропущенное мероприятие.

Обязательными к посещению являются не только заседания Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, в состав которых депутат входит, но и иные мероприятия, проводимые в Законодательном Собрании. Речь идет о совещаниях председателя краевого парламента с депутатами, заседаниях совета Законодательного Собрания, учебе депутатов, плановых мероприятиях, а также тех, которые проводятся по решению совета.

Решение о признании причины отсутствия депутата уважительной (неуважительной) будет приниматься комитетом Законодательного Собрания по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания. В числе уважительных причин согласно законопроекту: направление в служебную командировку за пределы Приморского края председателем Законодательного Собрания или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность, обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, препятствующие работе депутата.

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