В Приморье принят закон об охране воздуха

При подготовке ко второму чтению над документом работала группа с участием экспертом

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Законопроект об охране атмосферного воздуха, разработанный комитетом по продовольственной политике и природопользованию, одобрен во втором и третьем чтениях на июльском заседании приморского парламента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Документ основан на положениях федерального законодательства. В первом чтении он был принят 24 мая 2017 года. При подготовке ко второму чтению над документом работала группа с участием представителей прокуратуры, Роспотребнадзора и Росприроднадзора региона, "Примгидромета" и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды края.

Закон "Об охране атмосферного воздуха в Приморском крае" регулирует отношения в области охраны атмосферного воздуха на территории Приморского края и направлен на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и законности Евгений Зотов, документ прописывает полномочия органов государственной власти в это сфере. Статья 4 закона предоставляет администрации Приморского края право вводить дополнительные экологические требования охраны атмосферного воздуха с учетом результатов государственного мониторинга атмосферного воздуха.

В документе также определены мероприятия по защите населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающего жизни и здоровью людей.

Помимо государственного надзора документ предусматривает общественный контроль за охраной атмосферного воздуха. Он осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с действующим законодательством. Результаты общественного контроля, представленные в органы государственной власти Приморского края, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством.