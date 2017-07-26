Сотрудники СИЗО-1 Владивостока предотвратили переброску на режимную территорию крупной партии запрещенных предметов - 45 мобильных телефонов и 24 сим-карт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН. Сотрудники изолятора обнаружили два небольших свертка. Средства мобильной связи были немедленно изъяты. В настоящий момент проводится проверка.
В СИЗО Владивостока предотвращена переброска 45 телефонов и 24 сим-карт
Нелегальная передача конфискована, проводится проверкаВладивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:43, 26 июля 2017 Владивостокская фирма захватила земельный участок
Виновные наказаны на 120 тысяч рублей
12:21, 26 июля 2017 Во Владивостоке дорогой внедорожник сбил одним ударом двух детей на «зебре»
Пострадали девочка-подросток и 3-летний малыш
12:12, 26 июля 2017 В Приморье разыскивают беглого преступника
ГУФСИН просит граждан оказать содействие в поимке заключенного
11:51, 26 июля 2017 В приморской больнице лечили «мертвые души»
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с полисами ОМС
11:28, 26 июля 2017 УМВД: В Приморье стали реже убивать
Глава региональной полиции рассказал приморским депутатам о состоянии преступности и работе правоохранителей
11:16, 26 июля 2017 Медузы-крестовики атакуют приморцев
Морские обитатели представляют опасность для людей
11:07, 26 июля 2017 Во Владивостоке автолюбитель серьезно сбил 8-летнего велосипедиста
Что делал школьник на улице в комендантский час один - неизвестно