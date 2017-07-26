В Приморье разыскивают беглого преступника

ГУФСИН просит граждан оказать содействие в поимке заключенного

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают осужденного Хвостенко Дениса Александровича, 1986 года рождения, отбывавшего наказание в колонии-поселения № 26 в поселке Приморский Хасанского района и покинувшего выездной рабочий объект в городе Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН ПК,

Приметы: рост средний, глаза голубые, волосы русые, губы тонкие.

Особые приметы: шрам на правой щеке около 6 см., шрам на нижней губе справа.

В настоящее время проводятся разыскные мероприятия.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Хвостенко Д.А., убедительная просьба сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305-327, 2305-447, дежурная часть 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции.

Сообщаем, что согласно ст. 129 УИК РФ в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.