Как изменится бюджет Приморья?

Законопроект представлен на рассмотрение депутатов ЗС ПК

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

На июльском заседании ЗакСобрания Приморья администрация края представила на рассмотрение депутатов проект закона "О внесении изменений в закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Как сообщила глава департамента финансов Татьяна Казанцева, в результате корректировки доходы краевого бюджета на 2017 год составят 92,3 млрд рублей, расходы - 101,7 млрд рублей, сумма дефицита остается неизменной - 9,3 млрд. рублей. За счет средств федерального бюджета со времени последней корректировки увеличение доходной и расходной частей краевого бюджета составляет 318 миллионов рублей.

Самая большая сумма более 300 миллионов рублей поступила на завершение строительства инновационного культурного центра на о.Русском. Дополнительные средства 20 миллионов рублей получил департамент лесного хозяйства на исполнение полномочий в области лесных отношений.

Более 50 миллионов рублей перечислено на ликвидацию последствий ЧС, вызванного тайфуном "Лайонрок".

За счет средств краевого бюджета предлагается увеличение расходов на сумму 315 миллионов рублей. В том числе, 81 миллион рублей предусмотрен на софинансирование из краевого бюджета строительства инновационного культурного центра на острове Русском.

На проектные работы для строительства пристройки к зданию КБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" запланировано дополнительно 7 миллионов рублей.

По предложению департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам на 99,7 миллионов рублей увеличены расходы на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство наружных инженерных сетей в целях подключения Центра ядерной медицины.

Средства в сумме 24,6 миллионов рублей предусмотрены на увеличение норматива питания детей-сирот и детей, находящихся на интернатном пребывании в коррекционных школах-интернатах. Данное решение позволит кормить воспитанников краевых учреждений на 182 рубля в день (в настоящее время норматив составляет 157 рублей в день на ребенка). Напомним, что на заседании комитета комитет по социальной политике и защите прав граждан 21 июля, депутаты рассмотрели обращение прокурора Приморского края о недостаточным финансировании данной статьи и необходимости увеличить норматив питания до 330 рублей в день на ребенка. Комитет решил обратиться по этому поводу к Губернатору Приморского края. В ходе рассмотрения корректировки краевого бюджета на заседании по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Татьяна Казанцева сообщила, что до конца года планируется еще одно увеличение расходов на эти цели.

В рамках нынешней корректировки краевого бюджета на капитальный ремонт кровель двух школ в с.Чугуевка выделят 8,2 миллиона рублей, на капитальный ремонт системы отопления и ремонт крыши здания КГОБУ "Лесозаводская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" – 7,6 миллионов рублей.

На выплату компенсаций педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2017 году в краевом бюджете заложат 14 миллионов рублей, на проведение Форума молодых педагогов Приморского края в сумме – 350 тысяч рублей.

По предложению департамента по делам молодежи Приморского края увеличены расходы на обеспечение участия молодежи Приморского края в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2017 году в сумме 32,6 миллиона рублей.

Департамент труда и социального развития Приморского края предложил увеличить бюджетные ассигнования на осуществление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 180 миллионов рублей.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в результате внесения изменений доходы и расходы краевого бюджета на 2017 год увеличатся на 492 миллиона рублей соответственно. Основные параметры бюджета на 2018 и 2019 годы не меняются. Учитывая заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края, профильный комитет поддержал корректировку краевого бюджета. В результате обсуждения на заседании краевого парламента проект закона "О внесении изменений в закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" был принят в трех чтениях.