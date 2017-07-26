В приморской больнице лечили «мертвые души»

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с полисами ОМС

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Прокуратурой Надеждинского района Приморского края проведена проверка соблюдения законодательства об охране здоровья граждан, в том числе прав граждан на бесплатную медицинскую помощь в центральной районной больнице, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что должностное лицо учреждения здравоохранения составило реестр граждан, принятых им в период в ноябре 2016 года в порядке оказания медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторно-поликлинических условиях.

При этом в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что количество лиц, обратившихся к нему за медпомощью, было завышено, поскольку в реестре указаны граждане, которым фактически медицинская помощь в таком формате врачом не оказывалась.

Указанный документ, содержащий заведомо недостоверные сведения, был направлен в ТФОМС для оплаты.

В дальнейшем, на основании реестра об оказании гражданам медицинской помощи в неотложной форме, осуществлена выплата денежных средств должностному лицу учреждения здравоохранения, часть из которых получена им незаконно, поскольку фактически такая помощь не оказывалась.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы в следственный орган для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения в отношении заместителя главного врача центральной районной больницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

На минувшей неделе суд по ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

Это второе уголовное дело, возбужденное по инициативе прокуратуры по факту махинаций со средствами фонда обязательного медицинского страхования: в мае 2017 года прокуратура уже сообщала о возбуждении уголовного дела по аналогичным фактам мошенничества. В настоящее время решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство для дальнейшего осуществления предварительного расследования.