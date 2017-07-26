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Политика и экономика

Дмитрий Медведев разрешил иностранным гостям Владивостока не оформлять визы

Речь идет об участниках Восточного экономического форума-2017
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума», согласно которому в 2017 году иностранные участники форума смогут прибывать во Владивосток без оформления виз - в срок с 3 по 9 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Напомним, ВЭФ-2017 состоится 6-7 сентября во Владивостоке, участие в нем уже подтвердили делегации из 26 стран. Делегацию Японии возглавит премьер-министр Синдзо Абэ, корейская делегация во главе с президентом Мун Чжэ Ином также посетит ВЭФ-2017. Интерес к форуму выразил и лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В рамках форума традиционно состоятся бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Республика Корея и Россия-Япония; впервые пройдет диалог Россия-Индия.

Впервые в программу ВЭФ включена молодежная повестка: 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день форума. В мероприятии примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов РФ, члены иностранных делегаций.

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