Пробки на Народном проспекте во Владивостоке продлятся до октября

Во Владивостоке полным ходом идут работы по демонтажу рельсов трамвайной линии

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Все текущие ремонтные работы в черте города планируется завершить к октябрю, сообщает РИА VladNews со ссылкой П24.

Заместитель главы администрации - начальник управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Леонид Вильчинский сообщил, что все все ремонтные работы во Владивостоке планируется закончить в октябре.

"Если быть точнее в конце октября. Если на Светланской мы начали с тротуаров, то на Народном проспекте ситуация разворачивается совершенно противоположным образом. На данный момент ведется демонтаж рельсов, в скором времени начнется укладка асфальта" - говорит Леонид Вильчинский

К октябрю в городе планируют закончить еще несколько значимых проектов и провести очень большую работу по ремонту подпорных стен и облагораживанию и озеленению территорий.

Ранее агентство сообщало, что во Владивостоке полным ходом идут работы по демонтажу рельсов трамвайной линии некогда популярного в приморской столице пассажирского транспорта. Работа идет полным ходом, а это значит, уже скоро город получит еще одну дорогу, отвечающую самым высоким требованиям.

К настоящему моменту разобрано 2500 метров рельсов.