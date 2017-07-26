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Владивостокцы оккупировали пляжи

Погода в Приморье вновь располагает к отдыху на море
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Погода в Приморье вновь располагает к отдыху на пляжах. Корреспондент РИА VladNews прошелся по пляжам приморской столицы. 

Все отдыхают по–своему: кто-то с книжкой нежится на солнце, кто-то на тренажерах отрабатывает технику. А некоторые, несмотря на запрет купания в неположенных местах, с огромным удовольствием ныряют с маской, совершают головокружительные прыжки или просто купаются.

К услугам отдыхающих катамараны и лодки, катера и скутеры, лежаки и шезлонги, зонты, надувные батуты, многочисленные точки питания.

Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и во Владивостоке, а также в Хасанском и Партизанском муниципальных районах. 

Разрешенные для отдыха пляжи: 

– пляж ГУ Санаторий «Приморье» МВД России (Амурский залив);

– пляж ООО «Лотос» (б. Лазурная, Уссурийский залив);

– пляж МУП «Парк культуры и отдыха им. Лазо» (ст. Санаторная, Амурский залив);

– пляж «Ривьера Лагуна» (ст. Санаторная, Амурский залив);

– место массового отдыха «Чайка» (ж/д станция Чайка, Амурский залив);

– пляж ООО «Прибой» (пролив Босфор-Восточный, м. Токаревская кошка);

– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (ж/д станция Садгород, Амурский залив);

– место массового отдыха «Юбилейный» (Спортивная гавань, Амурский залив);

– пляж ФГБОУВДЦ «Океан» (б. Емар, Уссурийский залив);

– пляж ДОЛ «Юнга» (б. Емар, Уссурийский залив);

– место массового отдыха «Новый Аякс» (о. Русский, б. Аякс).

Необходимо отметить, что в настоящее время регистрируется рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии. Заражение возможно и при купании в водоемах при заглатывании воды.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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