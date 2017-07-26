Во Владивостоке дорогой внедорожник сбил одним ударом двух детей на «зебре»

Пострадали девочка-подросток и 3-летний малыш

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Владивостокский автомобилист сбил одним ударом на пешеходном переходе двух детей: девочку 14 лет и 3-летнего мальчика. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 11:40 в районе дома №21 по улице Русской.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado под управлением 57-летнего мужчины двигался со стороны улицы Давыдова в сторону Енисейской.

Дети получили ссадины: мальчик - левого колена, а девочка - правого колена. Направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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