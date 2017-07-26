Во Владивостоке автолюбитель серьезно сбил 8-летнего велосипедиста

Что делал школьник на улице в комендантский час один - неизвестно

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке автолюбитель за рулем автомобиля Honda Legend сбил 8-летнего велосипедиста. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 22:30 возле дома №64 по улице Леонова. Автомобиль под управлением 29-летнего мужчины двигался со стороны улицы Крыгина в сторону Казанской. Велосипедист выехал со двора жилого дома, слева направо (с точки зрения водителя).

Мальчик получил сотрясение мозга и ушиб головного мозга. Госпитализирован.

ГИБДД Владивостока обращается к водителям с убедительной просьбой усиливать контроль за детьми и помнить о том, что соблюдение комендантского часа способно уберечь детей от нарушений закона, а также сохранить их здоровье и жизнь.

Детали ДТП выясняются. Проводится проверка по факту нахождения ребенка на улице в комендантский час.

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