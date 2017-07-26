Владивостокская фирма захватила земельный участок

Виновные наказаны на 120 тысяч рублей

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Прокуратура Ленинского района города Владивостока в ходе проверки исполнения законодательства в сфере земельных отношений выявила факт самовольного занятия земельного участка ООО «Кристалл», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Установлено, что указанному обществу представлен земельный участок в аренду, на котором размещено здание кафе.

Между тем, указанным обществом в отсутствие каких-либо правоустанавливающих документов незаконно занят смежный с этой землей участок общей площадью 1 370 квадратных метров.

В связи с нарушениями закона прокурором района в отношении должностного и юридического лиц возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых виновные оштрафованы на общую сумму 120 тысяч рублей.

Директору общества вносилось представление об устранении нарушений требований земельного законодательства, однако фактически нарушения закона так и не были устранены.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. В ходе его рассмотрения ответчик полностью признал факт нарушения земельного законодательства и принял меры по оформлению аренды спорного участка.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, ответчику запрещено использовать незаконно занятый земельный участок до получения правоустанавливающих документов.