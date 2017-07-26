Стали известны подробности страшной аварии в Приморье

Погибшим мотоциклистам было по 25 лет

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Два молодых парня погибли в серьезном ДТП в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел в районе аэропортовской трассы. В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что авари произошла в результате столкновения попутно движущихся двух мотоциклов марки kawasaki и Honda. Однако очевидцы утверждают, что один из мотоциклистов стоял на месте и ждал своего товарища на мото. Второй на полной скорости влетел в своего друга, а после сам разбился о леера.

Обоим участникам движения было по 25 лет. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

«поставил на уши» из «Ани»

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.