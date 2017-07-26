Страшная авария унесла жизни двух мотоциклистов из Приморья

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РА VladNews.

Инцидент случился в районе аэропортовской трассы в Артеме. По предварительным данным, один из мотоциклистов столкнулся со вторым участником движения. От удара оба водителя вылетели из транспортных средств на трассу. Мотоциклисты скончались на месте аварии.

Сейчас на данном участке трассы работают сотрудники ДПС. Мотоциклы погрузили на эвакуатор. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



