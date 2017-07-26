Девушка из Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной 2017»

Ирина Пинчук из Владивостока может стать победительницей международного конкурса красоты "Улыбка Вселенной 2017", сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.
Завершился российский четвертьфинал конкурса, по результатам смс-голосования Ирина Пинчук и Екатерина Кириллова из Владивостока переходят в полуфинал конкурса.
Статистика смс-голосования первого четвертьфинала:
1. Екатерина Кустова, Сургут 8,31%
2. Ирина Пинчук, Владивосток 8,15%
3. Дарья Спирина, Петропавловск-Камчатский 6,55%
4. Анна Аракелян, Екатеринбург 5,59%
5. Ксения Чепчугова, Ханты-Мансийск 5,43%
6. Мария Лобанова, Тарко-Сале 5,11%
7. Маргарита Кулясова, Тамбов 4,31%
8. Оксана Полевцова, Санкт-Петербург 4,15%
9. Виктория Переведенцева, Новокузнецк 3,35%
10. Анастасия Чернюк, Воронеж 3,04%
11. Анастасия Хопта, Сургут 3,04%
12. Алена Игнатыш, Екатеринбург 2,88%
13. Светлана Кириллова, Сургут 2,72%
14. Ирина Алексеева, Нижний Новгород 2,56%
15. Екатерина Кириллова, Владивосток 2,56%
16. Елена Паперная, Уфа 2,56%
17. Елена Амбарова, Екатеринбург 2,4%
18. Инна Баумтрок, Кемерово 2,08%
19. Кристина Тонких, Липецк 1,92%
20. Татьяна Варламова, Кемерово 1,76%
Напомним, 27 июля в 12 часов по московскому времени стартует второй российский четвертьфинал, который завершится 29 июля в 12 часов.