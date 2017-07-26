Девушка из Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной 2017»

Завершился первый российский четвертьфинал международного конкурса красоты

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Ирина Пинчук из Владивостока может стать победительницей международного конкурса красоты "Улыбка Вселенной 2017", сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Завершился российский четвертьфинал конкурса, по результатам смс-голосования Ирина Пинчук и Екатерина Кириллова из Владивостока переходят в полуфинал конкурса.

Статистика смс-голосования первого четвертьфинала:

1. Екатерина Кустова, Сургут 8,31%

2. Ирина Пинчук, Владивосток 8,15%

3. Дарья Спирина, Петропавловск-Камчатский 6,55%

4. Анна Аракелян, Екатеринбург 5,59%

5. Ксения Чепчугова, Ханты-Мансийск 5,43%

6. Мария Лобанова, Тарко-Сале 5,11%

7. Маргарита Кулясова, Тамбов 4,31%

8. Оксана Полевцова, Санкт-Петербург 4,15%

9. Виктория Переведенцева, Новокузнецк 3,35%

10. Анастасия Чернюк, Воронеж 3,04%

11. Анастасия Хопта, Сургут 3,04%

12. Алена Игнатыш, Екатеринбург 2,88%

13. Светлана Кириллова, Сургут 2,72%

14. Ирина Алексеева, Нижний Новгород 2,56%

15. Екатерина Кириллова, Владивосток 2,56%

16. Елена Паперная, Уфа 2,56%

17. Елена Амбарова, Екатеринбург 2,4%

18. Инна Баумтрок, Кемерово 2,08%

19. Кристина Тонких, Липецк 1,92%

20. Татьяна Варламова, Кемерово 1,76%

Напомним, 27 июля в 12 часов по московскому времени стартует второй российский четвертьфинал, который завершится 29 июля в 12 часов.