УМВД: В Приморье стали реже убивать

Глава региональной полиции рассказал приморским депутатам о состоянии преступности и работе правоохранителей

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Глава УМВД Приморья Николай Афанасьев на совещании с депутатами Законодательного Собрания региона рассказал о состоянии преступности и работе полиции в крае в первом полугодии 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

В целом, число зарегистрированных преступлений снизилось на 14,2%. В частности, на 9,8% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (на 23,3% сократилось число убийств и на 15% причинение умышленного тяжкого вреда здоровью). Число погибших в результате преступных посягательств снизилось на 12,7%.

Снизилось и число краж - на 21,9%. В том числе, меньше стало квартирных краж (на 5,4%) и краж автотранспорта (на 10,9%).

Уровень уличной преступности также снизился - на 22,4%.

Всего за минувшее полугодие ОВД раскрыто почти 9,5 тысяч преступлений, а также более 700 преступлений прошлых лет.

Отмечен рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (на 10,3%), в том числе по фактам сбыта – на 6%. На треть увеличилось число выявленных преступлений в крупном размере и в 2,5 раза в особо крупном размере. За полгода изъято из незаконного оборота более 600 килограммов наркотиков.

За первое полугодие 2017 года на 26,8% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

При участии добровольных народных дружин раскрыто 218 преступлений. Дружинники оказали содействие в пресечении 4 837 административных правонарушений.

Председатель ЗС ПК Александр Ролик отметил, что есть положительные тенденции, которые связаны со снижением общего количества преступлений, совершаемых в Приморском крае, в том числе тяжких, особо тяжких, а также совершенных в общественных местах.

- Есть вопросы, которые для их решения требуют дополнительных усилий и работы со стороны управления МВД по Приморскому краю, - считает Александр Ролик. – Я хочу обратиться ко всем депутатам, особенно к тем, кто работает на округах, с предложением принимать участие в выездах в районы Приморского края, которые проводит руководство УМВД. Вам будет проще работать и решать на местах существующие там проблемы.

Также Ролик обратился к Николаю Афанасьеву с предложением помощи со стороны депутатского корпуса:

- Если вы считаете, что есть вопросы, которые нужно решать на федеральном уровне, направьте их нам – мы готовы выступить с законодательными инициативами, - сказал спикер краевого парламента. – Если вы считаете, что нужно какие-то правовые нормы внести на уровне региона, мы также готовы пойти вам навстречу. Ждем от вас предложений.