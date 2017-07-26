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В Приморье разыскивают мотоциклиста, сбившего ребенка

Семилетний мальчик получил серьезные травмы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария с несовершеннолетним, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в поселке Николаевка еще 23 июля, Партизанский район. Мотоциклист на кроссе сбил ребенка семи лет и скрылся с места аварии. В результате столкновения мальчик получил черепно-мозговую травму.

Родители ребенка просят помощи у неравнодушных автомобилистов, которые в этот день проезжали в районе аварии. Возможно мотоциклиста, двигающегося по трассе в Николаевке и других близлежащих поселках, зафиксировал чей-то видеорегистратор. Известно, что за мотоциклом двигались два легковых автомобиля - Terios и, возможно, Сorolla серого цвета. 

Если вам что-нибудь известно о произошедшем, просим обращаться по следующему номеру:

8 914 738 12 81 - Мать ребенка

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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