Россиянин попался на контрабанде мускуса

Правонарушение выявлено на таможне в Приморье

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В Приморье на таможенном посту "Пограничный" пресечена попытка контрабанды мускуса кабарги гражданином РФ, выезжающим в Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Правонарушение выявлено с помощью служебной собаки по кличке Чак.

Мужчина сначала заявил, что не перевозит запрещенных товаров, однако затем он достал из карманов одежды два небольших свертка, в каждом из которых находилась предположительно мускусная железа кабарги. Гражданин пояснил, что не знал о содержимом в свертках, так как товар ему передал знакомый товарищ.

Изъятый товар направлен на экспертизу, в отношении правонарушителя возбуждено административное дело.