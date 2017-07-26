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Актуальный комментарий

Полиция прокомментировала драку жителей Владивостока с бригадой «скорой помощи»

Как отметили в ведомстве, по данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В УМВД Приморского края прокомментировали конфликт с участием бригады "скорой помощи" во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе ведомства, "по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Предпринимаются все необходимые меры по установлению местонахождения злоумышленников и их задержанию.

Потерпевший направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством".

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