Полиция прокомментировала драку жителей Владивостока с бригадой «скорой помощи»

В УМВД Приморского края прокомментировали конфликт с участием бригады "скорой помощи" во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе ведомства, "по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Предпринимаются все необходимые меры по установлению местонахождения злоумышленников и их задержанию.
Потерпевший направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством".