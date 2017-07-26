Два авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 июля,один авиарейс из аэропорта Владивостока задерживается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании Якутия R3-9911, следующий по маршруту Владивосток — Янъян, задерживается на 40 минут. Вылет планировался в 12 часов 20 минут, но перенесся на 13 часов ровно. Время регистрации на рейс: 11:00-12:20.

Рейс авиакомпании Уральские авиалинии U6-385, следующий по маршруту Владивосток — П-Камчатский, задерживается на 3 часа 15 минут. Вылет планировался в 12 часов 30 минут, но перенесся на 15 часов 45 минут. Время регистрации на рейс: 13:45-15:05.



