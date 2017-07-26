Владивостокцев ожидает отключение горячей и холодной воды сегодня, 26 июля

Адреса и причины отключений

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Часть Владивостока останется без холодного и горячего водоснабжения сегодня, 26 июля, сообщает РИА VladNews. Так, с 9 утра до 7 часов вечера без воды останутся жители домов №№ 2, 4 по улице Кипарисовой и №№ 11, 13, 15 по Каштановой. Причина - ремонтные работы.