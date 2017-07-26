Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 июля 09:27, 26 июля Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 июля (Адреса)
Владивостокцев ожидает отключение горячей и холодной воды сегодня, 26 июля 09:22, 26 июля Владивостокцев ожидает отключение горячей и холодной воды сегодня, 26 июля (Адреса)
В Приморье сокращено финансирование пособий безработным 09:16, 26 июля В Приморье сокращено финансирование пособий безработным
Новостная лента
Июль, 26 среда
09:28
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
09:28
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
09:28
Новые странности дела Пушкарёвых Эксклюзив
09:27
Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 июля Адреса
09:22
Владивостокцев ожидает отключение горячей и холодной воды сегодня, 26 июля Адреса
09:16
В Приморье сокращено финансирование пособий безработным
09:06
Приморью обещают жару до +30°C
08:12
Эксперты рассказали о ситуации с гепатитом в Приморье
07:27
Гороскоп на 26 июля
06:35
Владимир Миклушевский: Они все время просят денег!
05:20
Дорожное сообщение с приморским селом Кроуновка восстановлено в Приморье
04:13
Масштабный ремонт улицы Верхнепортовой продолжается во Владивостоке
03:40
Во Владивостоке Молодежный ресурсный центр организует для подростков познавательный отдых
02:21
Житель Владивостока попался на дерзком ограблении депо в Уссурийске
01:37
Спад воды зафиксирован на всех реках Уссурийска
00:02
Житель Владивостока по рассеянности забыл в самолете два миллиона рублей
Июль, 25 вторник
23:09
Один авиарейс из Владивостока задерживается
22:08
«Безопасные и качественные дороги»: ремонт магистралей ведётся во Владивостоке
21:02
Администрация Владивостока: Бродячие собаки «подвисли» в воздухе
20:02
О благоустройстве города и развитии дорожного хозяйства рассказал Леонид Вильчинский СМИ Владивостока
19:01
Бывшего вице-губернатора края судят во Владивостоке
18:02
Во Владивостоке произошло нападение на бригаду «скорой помощи»
17:48
Администрация Владивостока приводит в порядок мост на Дальхимпроме Эксклюзив
17:37
В Приморье возвращается 30-градусная жара
17:26
Владивосток устраняет последствия стихии
17:14
Экстремалов Владивостока приглашают помериться силами в трех видах спорта
17:03
Завтра спидвеисты «Востока» встречаются с клубом «Октябрьский»
16:51
Женщина получила страшные травмы под колесами малолитражки во Владивостоке Эксклюзив
16:39
Трехлетнего ребенка сбили во дворе дома в Приморье
16:27
Тигр, державший в страхе Владивосток, успешно охотится в «Бикине»
16:16
В приморской колонии сорвало крышу со здания Эксклюзив
15:55
Осторожно: загорая, можно пропустить удар
15:43
Меры по мобилизации доходов в городской бюджет принимают в администрации Владивостока
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4170 (109) от 26 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Троллейбус довезет до «Фетисов-арены»?
Сокровища и чудовища залива Петра Великого
Фестивалю пожелали семь футов
Кто жил в «Океане» до нашей эры?
Городской летний лагерь КВН набирает команды
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Владивостокцев ожидает отключение горячей и холодной воды сегодня, 26 июля

Адреса и причины отключений
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Часть Владивостока останется без холодного и горячего водоснабжения сегодня, 26 июля, сообщает РИА VladNews. Так, с 9 утра до 7 часов вечера без воды останутся жители домов №№ 2, 4 по улице Кипарисовой и №№ 11, 13, 15 по Каштановой. Причина - ремонтные работы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморью обещают жару до +30°C
09:06, 26 июля 2017 Приморью обещают жару до +30°C

Метеорологический прогноз на среду, 26 июля

Гороскоп на 26 июля
07:27, 26 июля 2017 Гороскоп на 26 июля

День плохо подходит для творчества, креатива, выяснения отношений и любых других сфер, где нет готовых ответов и «2+2» не всегда равно четырем

Владимир Миклушевский: Они все время просят денег!
06:35, 26 июля 2017 Владимир Миклушевский: Они все время просят денег!

Не все пляжи в Приморье готовы принимать гостей

Дорожное сообщение с приморским селом Кроуновка восстановлено в Приморье
05:20, 26 июля 2017 Дорожное сообщение с приморским селом Кроуновка восстановлено в Приморье

Также из-за сильных дождей режим ЧС объявлен и в Яковлевском районе Приморья

Масштабный ремонт улицы Верхнепортовой продолжается во Владивостоке
04:13, 26 июля 2017 Масштабный ремонт улицы Верхнепортовой продолжается во Владивостоке

В ближайшее время начнётся укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Спад воды зафиксирован на всех реках Уссурийска
01:37, 26 июля 2017 Спад воды зафиксирован на всех реках Уссурийска

В понедельник вечером дорожные службы приступил к восстановлению временной переправы между селами Корсаковка и Кроуновка

Один авиарейс из Владивостока задерживается
23:09, 25 июля 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения