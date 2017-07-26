Приморью обещают жару до +30°C

Метеорологический прогноз на среду, 26 июля

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

26 июля погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +23...+30 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины дня юго-западный умеренный. Температура воздуха +23...+25 °C, в пригороде до 28 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный до умеренного. Температура воздуха +27...+29 °C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, вечером юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +27...+29 °C.