Гороскоп на 26 июля

День плохо подходит для творчества, креатива, выяснения отношений и любых других сфер, где нет готовых ответов и «2+2» не всегда равно четырем

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

По гороскопу день четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены, сообщает 1001Гороскоп. Во всяком случае, звезды будут активно склонять именно к этому, пробуждая у людей желание добиться определенности по любым вопросам – в том числе и по тем, в которых это в принципе невозможно. Именно поэтому день плохо подходит для творчества, креатива, выяснения отношений и любых других сфер, где нет готовых ответов и «2+2» не всегда равно четырем. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.

Любая мелочь в глазах Овна способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Овен способен хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Овну вспомнить мудрую мысль: «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной». Немного дисциплины в мыслях и делах ему не повредит.

Телец может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Телец способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют Тельцу выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там ему будет не до обличительных разговоров.

Близнецам следует быть осторожными в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют их к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Близнецы способны быть критичными по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Близнецам в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему они все равно не смогут, а вот обострить ее – запросто.

Окружающие могут втянуть Рака в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Рак даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ему в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.

Ключом к успеху в гороскопе Льва будет решительность! Лев может отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Льва в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то самое время начать действовать. Хуже, если Лев возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Дева и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет ее прямолинейным желанием высказывать все, что Дева считает нужным, окружающим прямо в лицо. Ее логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Девы не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют ей направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Девы под ногами, она способна совершить невозможное!

Весам не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Весы в чем-то зависят или которые имеют на них влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что риск оказаться для кого-то «крайним» для Весов весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, им необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Звезды гороскопа советуют Скорпиону приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, Скорпиону вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Скорпиона будет больше шансов на победу.

Для Стрельца настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Стрелец не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал. Если так, то хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

У Козерога может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав свою неправоту в каком-то вопросе, Козерог не пожалеет – он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Водолей может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Водолей способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Водолей может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Звезды гороскопа советуют Рыбам не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Успешная стратегия Рыб проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – Рыбам помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Четко сформулированная цель откроет перед Рыбами новые возможности и новые двери.