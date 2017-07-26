Эксперты рассказали о ситуации с гепатитом в Приморье

​Всемирный день борьбы с вирусным гепатитом проводится ежегодно 28 июля

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Всемирный день борьбы с вирусным гепатитом проводится ежегодно 28 июля. Проведение данного мероприятия позволяет повысить информированность населения об угрозе различных форм гепатита, концентрирует внимание на профилактических мероприятиях, привлекает внимание к проблемам диагностики и лечения гепатитов, необходимости иммунизации против вирусного гепатита А, В и прохождения диспансеризации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Как отмечают специалисты, в Приморье прослеживается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости острыми вирусными гепатитами.

За последние 6 лет в структуре инфекционной заболеваемости (без ОРВИ и гриппа) удельный вес вирусных гепатитов снизился с 5,8 % в 2011 г. до 2,2 % в 2016 году, показатель заболеваемости вирусными гепатитами снизился в 1,9 раза (с 135,2 на 100 тыс. населения до 69,95).

Реализация приоритетного национального проекта в Приморском крае с 2006 года позволила увеличить число привитых против вирусного гепатита В, которое согласно данным иммунной прослойки составило на 31.12.2016 г. - 1437639 человек (78,8 % от всего населения). Проведение массовых прививок в связи с реализацией приоритетного национального проекта позволило снизить заболеваемость острым вирусным гепатитом В с 2006 г. в 12,4 раза. При этом очень важно отметить, что вакцинация против гепатита В защищает человека против вируса гепатита Д, так как данный вирус может размножаться только в присутствии вируса гепатита В.

В 2016 г. показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С достигли самых низких за все годы уровней – 0,99 и 1,04 на 100 тысяч населения соответственно. Не регистрируется заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С среди детей в возрасте до 17 лет.

В крае ведется единый регистр лиц, больных хроническими вирусными гепатитами, проводится лечение хронического гепатита С и гепатита В. Противовирусное лечение позволяет вылечиться от гепатита С и снизить количество вируса гепатита В в крови до неопределяемого уровня, что приводит к снижению риска развития цирроза и рака печени.

Эпидемическая ситуация по заболеваемости острым вирусным гепатитом А в сравнении со средним многолетним показателем оценивается как благополучная. Показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом А равен 1,76 на 100 тысяч населения и ниже среднего многолетнего показателя в 2,5 раза (средний многолетний показатель – 4,4).