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Житель Владивостока попался на дерзком ограблении депо в Уссурийске

Мужчина перекидывал похищенное через забор, когда мимо проходили полицейские
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий внимание правоохранителей на станции города Уссурийск Приморского края привлек 31-летний мужчина, который глубокой ночью перекидывал за забор с территории локомотивного депо металлические детали, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Стражами правопорядка мужчина был задержан. Установлено, что злоумышленник – житель Владивостока, нигде не работающий, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью гражданину, а теперь временно проживающий у своего знакомого в Уссурийске.

Со слов задержанного, на территорию депо он проник с целью похитить какой-нибудь металл, чтобы сдать его в пункт приема металлолома, а на полученные деньги купить себе еды. Оказавшись в депо путем свободного доступа, он присмотрел возле цеха пять новеньких тормозных колодок, которые прихватил с собой. Реализовать свой план ему не удалось, так как на его пути оказались сотрудники транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ.

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