Масштабный ремонт улицы Верхнепортовой продолжается во Владивостоке

В ближайшее время начнётся укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Ремонтные работы на улице Верхнепортовой ведутся в круглосуточном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В дневные часы здесь устанавливают бортовой камень, ночью ведут фрезерование дорожного покрытия и ремонт системы ливневой канализации. Весь этот комплекс работ выполняется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил заместитель главы администрации Владивостока - начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский в ходе пресс-конференции сегодня, 25 июля.

Сейчас рабочие обустраивают пешеходную зону, устанавливают бордюры. Как отметили в компании ООО «Автобан-ДВ», являющейся подрядчиком на данном объекте, бортовой камень, устанавливаемый на улице Верхнепортовой, – бетонный, он изготавливается методом вибропрессования. Технические и эксплуатационные характеристики такого бордюра гораздо выше, чем у литого.

В ближайшее время на Верхнепортовой начнётся укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Напомним, в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» осуществляется комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон на двух участках улицы Светланской (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицы Выселковой, Народного проспекта (от «Примводоканала» до транспортного кольца на 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, улицы Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).