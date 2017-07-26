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Во Владивостоке Молодежный ресурсный центр организует для подростков познавательный отдых

О судьбе знаменитого советского актера Алексея Смирнова школьникам рассказали в клубе "Антресоль"
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на базе МКУ «Молодежный ресурсный центр» в дни школьных каникул для подростков проходят полезные и познавательные мероприятия., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.Так 24 июля, специалист МРЦ Павел Докучаев и одиннадцатиклассник Михаил Леонов в рамках патриотического клуба «История одной войны» провели в пришкольном лагере школы №2 урок «Дети – герои войны». А в творческом клубе «Антресоль» ребятам рассказали о подвигах участника Великой Отечественной войны, советского актера Алексея Смирнова.

Михаил Леонов для ребят из пришкольного лагеря подготовил видеопрезентацию, из которой юные слушатели узнали о жизни детей в годы войны, которым пришлось в 1941 году рано повзрослеть, работая на фабриках, заводах и стройках, а порою даже воевать в действующей армии и в партизанских отрядах. Так, ребята узнали о подвигах Зины Портновой, Лени Голикова, Марата Казея, Вали Котика.

Также в ходе урока «Дети – герои войны» для ребят организовали игру на смекалку.

О судьбе знаменитого советского актера Алексея Смирнова школьникам рассказали в клубе "Антресоль".

«Алексей Смирнов многим запомнился в роли хулигана Феди из комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», но в жизни он был полной противоположностью своему герою, – рассказал специалист МРЦ Павел Докучаев. – Война застала его совсем молодым. Заслуженный артист РСФСР является кавалером ордена Красной Звезды и орденов Славы 2-й и 3-й степен, награжден медалями “За отвагу” и “За боевые заслуги”».

После знакомства с биографией Алексея Смирнова гости молодежного клуба «Антресоль» посмотрели киноленты с участие артиста.

«Планируется, что патриотические мероприятия проекта «История одной войны» будут продолжены как в школах города, так и в клубе «Антресоль» в новом учебном году, – поделился планами директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Сейчас занятия в основном проходят в пришкольных лагерях, мы организовываем их на бесплатной основе. Подать заявку можно по телефону 222-22-94».

Точное расписание мероприятия будет размещено на сайте mrc-vlad.ru, а также на официальных страницах МРЦ в соцсети «ВКонтакте», инстаграме @mrc_vladivostok.

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