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Житель Владивостока по рассеянности забыл в самолете два миллиона рублей

Усталый гражданин уехал из аэропорта налегке
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока обратился представитель одной из авиакомпаний, который пояснил, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, кто-то из пассажиров оставил сумку. При ее осмотре сотрудники транспортной полиции обнаружили дорогостоящий сотовый телефон, планшетный компьютер и два миллиона рублей. Какие-либо документы в сумке отсутствовали, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили владельца потерянных вещей. Им оказался 53-летний житель Приморского края. Позвонив мужчине, полицейские выяснили, что он уже покинул аэровокзальный комплекс и направляется к месту своего жительства.

"Прибывший в дежурную часть хозяин денег пояснил, что прилетел во Владивосток из Москвы. При себе у него находилась сумка с деньгами и компьютером, а поскольку он сильно устал, после посадки самолета вышел из воздушного судна и направился к встречающим его родственникам. Отсутствие сумки он не заметил и обнаружил только после того, как ему позвонили полицейские и попросили приехать в дежурную часть полиции, чтобы забрать деньги и вещи", - рассказала Ирина Волк.

Мужчина поблагодарил стражей правопорядка за возврат имущества в целости и сохранности.

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