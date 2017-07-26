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Спад воды зафиксирован на всех реках Уссурийска

В понедельник вечером дорожные службы приступил к восстановлению временной переправы между селами Корсаковка и Кроуновка
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

В Уссурийске восстановлено транспортное сообщение со всеми селами, за исключением Кроуновки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Движение автомобилей в это село будет открыто вечером во вторник, 25 июля.

Как сообщили в администрации Уссурийска, за прошедшую ночь на всех реках зафиксирован спад уровня воды.

«На реке Раздольной вода упала сразу почти на метр, а река около села Кроуновка вернулась в свое русло», – рассказали специалисты.

В понедельник вечером дорожные службы приступил к восстановлению временной переправы между селами Корсаковка и Кроуновка. Во вторник вечером все работы планируется завершить.

Кроме того, в ближайшее время начнется работа по дезинфекции и дератизации территорий, подвергшихся затоплению. Сейчас эти объекты обследуют специалисты Роспотребнадзора. Также предстоит откачать воду и очистить 19 колодцев на сельских территориях.

В администрацию Уссурийска продолжают поступать заявления от пострадавших граждан.

«Всего на сегодняшний день поступило 70 заявлений от жителей города, в отделы по работе с сельскими территориями обратились 126 человек. В городе и селах работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб, причиненный наводнением», – отметили специалисты.

Напомним,20 июля, МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта зародился активный циклон. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливеньосложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проездвозле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут.

Кроме того, популярная в Приморье база отдыха ушла под воду. Руководство б.о. винит в случившемся китайцев, открывших шлюзы.

В Сибирцево затопило проезд к одному из районов села. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево,никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

С 10 утра пятницы, 21 июля, на территории Уссурийского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. За 20 и 21 июля здесь выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.

Также из-за сильных дождей режим ЧС объявлен и в Яковлевском районе Приморья, где в зону затопления попали три населённых пункта – Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка. В этих сёлах пострадало около 30 подворий. В понедельник в этих населённых пунктах начнут работы оценочные комиссии для определения нанесённого ущерба.

Кроме этого, стихия нанесла ущерб и ряду краевых дорог, на которых сейчас бригады рабочих ведут ремонтные работы.

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