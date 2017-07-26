Владимир Миклушевский: Они все время просят денег!

Ни один из пляжей в трёх районах Приморья не прошел освидетельствование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Пляжи Ольгинского, Лазовского и Кавалеровского района до сих пор не прошли освидетельствование. Об этом было доложено губернатору Приморья, на что глава края заявил следующее:
"Они все время денег просят, а сами зарабатывать не хотят. Туристы едут в Приморье, а они не могут пляжи подготовить. Разберитесь!"
Отметим, что на сегодняшний день к работе допущен 71 пляж в 12 муниципалитетах.
«Все эти пляжи соответствуют нормам безопасности», – сообщили в в пресс-службе МЧС Приморья.
Всего в этом году в Приморье будут открыты для купания около 80 пляжей.