Владимир Миклушевский: Они все время просят денег!

Не все пляжи в Приморье готовы принимать гостей

Владивосток, среда, 26 июля , РИА Vladnews.

Ни один из пляжей в трёх районах Приморья не прошел освидетельствование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Пляжи Ольгинского, Лазовского и Кавалеровского района до сих пор не прошли освидетельствование. Об этом было доложено губернатору Приморья, на что глава края заявил следующее:

"Они все время денег просят, а сами зарабатывать не хотят. Туристы едут в Приморье, а они не могут пляжи подготовить. Разберитесь!"

Отметим, что на сегодняшний день к работе допущен 71 пляж в 12 муниципалитетах.

«Все эти пляжи соответствуют нормам безопасности», – сообщили в в пресс-службе МЧС Приморья.

Всего в этом году в Приморье будут открыты для купания около 80 пляжей.