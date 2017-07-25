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Политика и экономика

Бывшего вице-губернатора края судят во Владивостоке

Ожидается, что с 26 июля процесс станет открытым
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается суд над бывшим вице-губернатором Приморья Олегом Ежовым, сообщает РИА VladNews. Ожидается, что с 26 июля судебный процесс будет проходить в общем порядке - в открытом режиме. Предварительное слушание окончено, также Олегу Ежову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО - сроком на 3 месяца. 

Отметим, Фрунзенский суд принял дело Ежова к производству в конце июня. Обвинительное заключение подписано заместителем Генпрокурора России Юрием Гулягиным.

По версии следствия, в марте 2013 года департаментом градостроительства Приморья с ООО «Приморье Девелопмент» был заключен договор на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района. Стоимость строительства, согласно контракта, - более 100 миллионов рублей, срок окончания - октябрь 2013 года.

В декабре 2013 года фигурант, будучи директором указанного департамента и заведомо зная о незавершенном строительстве, подписал документы о приемке фактически невыполненных работ. Ущерб бюджету региона превысил 26 миллионов рублей.

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