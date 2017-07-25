Администрация Владивостока: Бродячие собаки «подвисли» в воздухе

Проблему не решить из-за законодательных ограничений и отсутствия необходимой организации

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Проблема бродячих собак во Владивостоке до сих пор не решена: уже несколько лет после выхода соответствующего закона власти не могут найти компанию, готовую взять на себя ответственность по отлову безнадзорных животных из-за сложностей, связанных с исполнением этих законодательных мер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на П24.

"Большая проблема города – бродячие собаки. Раньше управление дорог и благоустройства занималось ими и имело определенный алгоритм: собака отлавливалась, несколько месяцев её держали и искали хозяина. Если таковой находился, собака отправлялась в семью, а если же не находился, то животное безболезненно подвергали процедуре эвтаназии. В 2015 году новый закон наложил мораторий на усыпление собак, и поэтому организация-подрядчик, отловившая собаку, обязана содержать её до самой смерти", - пояснил замглавы администрации Владивостока Леонид Вильчинский.

Кроме того, организация обязана содержать целый штат сотрудников, в том числе ветеринаров, и иметь площадки для выгула и содержания собак.

"В том году мы уже провели шесть конкурсов... В этом тоже проводили конкурсы, но организации, обладающей необходимым ресурсом, в крае нет, а значит, проблема с бродячими животными так и осталась подвисшей в воздухе", - добавил Леонид Вильчинский.