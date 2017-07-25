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Общество

О благоустройстве города и развитии дорожного хозяйства рассказал Леонид Вильчинский СМИ Владивостока

Сейчас во Владивостоке реализуется несколько социально-значимых программ
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Пресс-конференция с заместителем главы администрации Владивостока - начальником управления дорог и благоустройства Леонидом Вильчинским состоялась сегодня, 25 июля, в администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администраци города. Представителям ведущих СМИ рассказали о ремонте городских дорог, подпорных стен, реализации федеральных программ «Безопасные и качественные программы», «Формирование современной городской среды» и о других вопросах благоустройства и развития дорожного хозяйства.

Леонид Вильчинский отметил, что сейчас во Владивостоке реализуется несколько социально-значимых программ – городских и федеральных. Так, в рамках программ «Здоровый город» и «Доступная среда» производится ремонт подъездных путей к медицинским учреждениям, укладка тактильной плитки, установка «говорящих» светофоров, которые делают комфортнее передвижение в городе маломобильных жителей Владивостока.

«В этом году мы приступили к реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Впервые федеральная программа рассчитана на обновление муниципальной улично-дорожной сети, - сказал вице-мэр. - В эту программу мы включили основные магистрали. Среди основных задач программы - приведение к нормативным нормам как можно большего процента улично-дорожной сети, а также сокращение количества мест концентрации ДТП при помощи комплекса мер – барьерных ограждений, дополнительных дорожных знаков, светофоров».

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке полным ходом идёт комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году ремонтируют на двух участках улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от "Примводоканала" до транспортного кольца на 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).

Кроме того, в ходе реализации программы на улицах города появится 3 новых светофора, будет установлено и заменено порядка 1400 дорожных знаков.

Также Леонид Вильчинский напомнил о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды». В этом году в рамках программы будет отремонтировано 14 двориков, преобразятся ландшафтно-парковая зона ДВФУ, сквер Адмирала Невельского и улица Набережная.

Рассказал вице-мэр и о повседневной работе по благоустройству. Это уборка и аварийно-восстановительный ремонт дорог, ремонт подпорных стен, лестниц, работа по озеленению городских территорий.

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