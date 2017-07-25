Однако вторая сторона утверждает: первыми напали работники медицины

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В понедельник, 24 июля, во Владивостоке произошло нападение на бригаду "скорой помощи": в потасовке на улице возле дома №5 по улице Марины Расковой пострадал водитель "скорой"; у 50-летнего мужчины диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Члены бригады "скорой помощи" написали заявления в полицию. Вторая сторона конфликта в тот же день дала письменные объяснения по существу дела. есть видеозапись.

По свидетельствам медиков, они выезжали на вызов с включенными проблесковыми маячками, а проезд перегородила автомашина Toyota RAV4. Когда автомобилистку попросили пропустить служебный автомобиль, она "начала кидаться на машину, потом позвала своего мужа, он избил водителя".

Сегодня в Сети после публикации данной истории разгорелся жаркий спор между женщиной, представившейся автоледи, участвовавшей в конфликте, и мужчиной, представившимся сотрудником "скорой помощи". По словам самой женщины, автомобиль был без больного, а медсестра курила рядом с авто (позднее ее поправили в том, что курила фельдшер). Вместе с тем она написала о том, что водитель "скорой" первым на нее кинулся и порвал платье, после замечания медработнику о курении. Кроме того, она отметила и то, что у машины в момент конфликта были выключены проблесковые маячки.