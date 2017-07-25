Владивосток устраняет последствия стихии

Службы активно реагируют на любое стихийное бедствие

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

За последние несколько лет Владивосток научился переживать последствия стихии с наименьшими потерями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморье24.

Заместитель главы администрации, начальник управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Леонид Вильчинский прокомментировал вопрос о проблемных местах города, где периодически происходят подтопления:

Нам известны проблемные участки и мы активно работаем над их устранением. На данный момент некоторые ливневые стоки города, безусловно, нуждаются в ремонте, но в целом город хорошо справляется с ударами стихии. Конечно, лужи и подтопления возникают, но тут уже имеет свое значение пропускная способность ливневки, - говорит Леонид Вильчинский.

Кроме того, службы активно реагируют на любое стихийное бедствие, в результате чего горожане практически не ощущают на себе последствия ударов стихии.

Напомним,20 июля, МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта зародился активный циклон. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливеньосложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проездвозле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут.

Кроме того, популярная в Приморье база отдыха ушла под воду. Руководство б.о. винит в случившемся китайцев, открывших шлюзы.

В Сибирцево затопило проезд к одному из районов села. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево,никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

С 10 утра пятницы, 21 июля, на территории Уссурийского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. За 20 и 21 июля здесь выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.

Также из-за сильных дождей режим ЧС объявлен и в Яковлевском районе Приморья, где в зону затопления попали три населённых пункта – Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка. В этих сёлах пострадало около 30 подворий. В понедельник в этих населённых пунктах начнут работы оценочные комиссии для определения нанесённого ущерба.

Кроме этого, стихия нанесла ущерб и ряду краевых дорог, на которых сейчас бригады рабочих ведут ремонтные работы.