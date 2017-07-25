В Приморье возвращается 30-градусная жара

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков

Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 июля, на большую часть Приморского края распространился гребень антициклона, здесь малооблачная погода, без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Завтра погодой в Приморье будет управлять антициклон, смещающийся над югом края с северо-востока Китая в сторону Японского моря. Он обусловит малооблачную погоду без осадков со слабым ветром. Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков воздух выхолодится до +5…+14 °C. На побережье теплее, +15…+18 °C. Днём температурный фон +23…+30 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём сменит направление на южное, умеренный. Температурный фон останется прежним.



