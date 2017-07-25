В администрации города Владивосток прокомментировали ремонт дороги, заблокировавший проезд по трассе Снеговая-Горностай. Как сообщили в беседе корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе муниципалитета, "мост находился в аварийном состоянии. Теперь здесь идет капитальный ремонт - в том числе меняются водопроливные трубы. По окончании ремонта дорога Снеговая-Горностай будет в хорошем техническом состоянии, что сделает движение по ней безопасным".
Администрация Владивостока приводит в порядок мост на Дальхимпроме
Ведется капремонт на участке дороги Снеговая-ГорностайВладивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
15:55, 25 июля 2017 Осторожно: загорая, можно пропустить удар
С установлением солнечной погоды, приморцы заполонили все пляжи
12:14, 25 июля 2017 Скандальную историю с автобусами MAN прокомментировал замглавы администрации Владивостока
Константин Лобода рассказал о вопросах, связанных с пассажирскими перевозками
12:09, 21 июля 2017 Вице-губернатор Приморья: Врачи бегут из больницы Дальнегорска
Проблема связана с тем, что людям негде жить
12:02, 21 июля 2017 Эксперт: Реликтовое озеро еще можно сохранить
Специалист прокомментировал историю с озером на Патрокле
17:51, 19 июля 2017 Администрация Владивостока: В древнее озеро на Патрокле канализация не попадает
Насосная станция работает в ручном режиме, а автоматику ремонтируют
14:15, 19 июля 2017 Как сделать из управления домом удобный и современный сервис
Аварийные службы УК Фрунзенского района ведут круглосуточную работу
13:05, 19 июля 2017 Приморские депутаты высказались о проблеме обманутых дольщиков
Многолетняя проблема с долевым строительством сложилась в регионе