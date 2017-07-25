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Актуальный комментарий

Администрация Владивостока приводит в порядок мост на Дальхимпроме

Ведется капремонт на участке дороги Снеговая-Горностай
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 25 июля , РИА Vladnews.

В администрации города Владивосток прокомментировали ремонт дороги, заблокировавший проезд по трассе Снеговая-Горностай. Как сообщили в беседе корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе муниципалитета, "мост находился в аварийном состоянии. Теперь здесь идет капитальный ремонт - в том числе меняются водопроливные трубы. По окончании ремонта дорога Снеговая-Горностай будет в хорошем техническом состоянии, что сделает движение по ней безопасным".

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